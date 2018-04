Die deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei auch vier Monate nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft nicht verlassen.

Ein Gericht in Istanbul lehnte es ab, die Ausreisesperre für sie und ihren ebenfalls angeklagten Ehemann aufzuheben. Allerdings muss sich Tolu nicht mehr wöchentlich bei der Polizei melden. Der Prozess gegen sie und 25 weitere Angeklagte wegen Terrorvorwürfen wird am 16. Oktober fortgesetzt.



Tolu sprach in einer ersten Reaktion auf das Urteil von einem politischen Beschluss und kündigte an, Einspruch einzulegen. Mit Blick auf die Fortsetzung des Verfahrens erst im Oktober warf sie dem Gericht vor, den Prozess zu verschleppen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.