Die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu hat vor Gericht die gegen sie erhobenen Terrorvorwürfe zurückgewiesen.

Sie sagte, sie habe keine der genannten Straftaten begangen und habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen. Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer linksextremen Gruppierung vorgeworfen. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Sie war im April festgenommen worden; heute begann ihr Prozess in der Nähe von Istanbul.



Tolu kritisierte, Polizisten hätten sie vor den Augen ihres Sohnes gewaltsam festgenommen und zudem die Waffe auf das Kind gerichtet. Der zweijährige Sohn der Angeklagten ist mit seiner Mutter im Frauengefängnis untergebracht.



Die Anklage stützt sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen und auf den Fund einer Zeitschrift, die die Staatsanwaltschaft als Propagandamaterial wertet. Tolu sagte, die Veranstaltungen seien weder verboten noch von der Polizei aufgelöst worden. Bei dem angeblichen Propagandamaterial habe es sich um eine legale Zeitschrift gehandelt, die in jeder Buchhandlung verkauft werde.