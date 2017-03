Die Türkei will ihre Truppen auch nach dem Ende der Operation "Schutzschild Euphrat" nicht aus Syrien abziehen.

Die Armee teilte mit, Aktivitäten zum Schutz nationaler Sicherheitsinteressen würden fortgesetzt. Es gehe darum, Stabilität in der Region zu garantieren sowie Syrern eine Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Zudem solle die Bildung unerwünschter Einheiten verhindert werden. Türkische Streitkräfte waren Ende August in den Norden Syriens vorgerückt, um dort mit verbündeten syrischen Rebellen gegen die Terrormiliz IS vorzugehen. Außerdem sollten kurdische Milizen von der türkischen Grenze zurückgedrängt werden. Ministerpräsident Yildirim hatte die Militäroffensive am Donnerstag für erfolgreich beendet erklärt.