Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci will trotz des Einreiseverbots noch in diesem Monat nach Österreich reisen.

Das kündigte Zeybekci vor Journalisten in Ankara an, ohne ein Datum zu nennen. Die österreichische Regierung hatte das Verbot mit einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit begründet. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Wien, bilaterale Treffen seien möglich, jedoch keine Großveranstaltungen, wo Konflikte aus dem Ausland nach Österreich getragen würden. Wenn es eine neuerliche Anfrage gebe, werde diese geprüft.