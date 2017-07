Die türkische Nationalversammlung hat in der Nacht an den Putschversuch vor einem Jahr erinnert.

In einer Ansprache vor dem Parlamentsgebäude unterstrich Präsident Erdogan erneut seine Bereitschaft, die Todesstrafe wieder einzuführen. Dabei werde er sich nicht danach richten, was das Ausland wolle, sondern danach, was die Türken wollten. Auf einer Brücke über den Bosporus hatte Erdogan zuvor ein Mahnmal eingeweiht. Am Abend und in der Nacht des 15. Juli hatten Teile des Militärs versucht, die Macht zu übernehmen, und dabei auch das Parlament bombardiert.



In einer Sondersitzung des Parlaments aus Anlass des Jahrestags hatte die Opposition der Regierung gestern vorgeworfen, sie habe seit dem Putschversuch die Justiz zerstört. Statt einer schnellen Normalisierung habe sie einen bleibenden Ausnahmezustand erschaffen, kritisierte der CHP-Vorsitzende Kilicdaroglu.