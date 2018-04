Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird heute zu einem Besuch in der Türkei erwartet.

Am Mittag ist ein Treffen in Ankara mit Staatspräsident Erdogan, Außenminister Cavusoglu und Verteidigungsminister Canikli geplant. Vor seiner Abreise sagte er der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, die Gespräche dienten der Vorbereitung des Nato-Gipfels im Juli.



Beobachter gehen davon aus, dass Stoltenberg aber auch die Offensive der Türkei im Nachbarland Syrien ansprechen wird. Dies hatte bei den Nato-Verbündeten zuletzt Besorgnis ausgelöst. Die Armee bekämpft dort die kurdische YPG, die vom Nato-Partner USA mit Waffen und Sondereinheiten im Kampf gegen den IS unterstützt wird.

