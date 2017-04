In der türkischen Stadt Istanbul hat es den vierten Abend in Folge Proteste gegen das Verfassungsreferendum gegeben.

Im Stadtteil Besiktas gingen etwa 1.500 Menschen friedlich gegen Staatschef Erdogan und die Wahlkommission auf die Straße. Auch in anderen Teilen Istanbuls und in weiteren Städten waren die Menschen zu Protesten aufgerufen. In Berlin demonstrierten etwa 300 Anhänger der größten türkischen Oppositionspartei CHP gegen mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung über die Verfassungsänderung.



Zuvor hatte die CHP rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der Wahlkommission angekündigt, das Referendum vom Sonntag nicht zu annullieren. Wie die CHP erheben auch andere türkische Parteien Manipulationsvorwürfe. Auch internationale Wahlbeobachter der OSZE und des Europarates hatten nach der Abstimmung fehlende Standards beklagt.