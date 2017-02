Türkei Neuer Mammutprozess nach Putschversuch

Die Flagge der Türkei (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In der Türkei startet heute ein weiterer Prozess gegen hunderte Menschen, die am Putschversuch beteiligt gewesen sein sollen.

Rund 330 Verdächtige stehen in Ankara vor Gericht. Ihnen wird Verschwörung zum Sturz von Präsident Erdogan vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten bis zu drei Mal lebenslange Haft unter erschwerten Bedingungen.



In den letzten Wochen gab es schon mehrere Prozesse gegen mutmaßliche Putschisten. Die meisten der zehntausenden Verdächtigen warten noch auf ihre Verfahren.



Für den Putschversuch im letzten Jahr wird die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen verantwortlich gemacht. Der Geistliche, der in den USA im Exil lebt, streitet ab, etwas damit zu tun zu haben.