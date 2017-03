Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei um Auftritte türkischer Politiker spitzt sich zu. Botschaftssperrungen, Einreiseverbote und Nazi-Vorwürfe sorgen für eine Eskalation.

Die Botschaft der Niederlande in Ankara und das Konsulat in Istanbul wurden nach Angaben des türkischen Außenministeriums aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Dem niederländischen Botschafter, der derzeit außer Landes ist, untersagte die türkische Regierung bis auf Weiteres eine Rückkehr.



Auch die Niederlande ergriffen Maßnahmen: Die Polizei versperrte der türkischen Familienministerin Kaya den Zugang zum türkischen Konsulat in Rotterdam. Die Politikerin war von Deutschland aus eingereist und wollte in den Niederlanden auftreten. Die dortigen Behörden forderten Kaya auf, auf kürzestem Weg nach Deutschland zurückzukehren. Vor dem Konsulat ging die Polizei gegen demonstrierende Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan vor.



Zuvor hatten die Niederlande dem türkischen Außenminister Cavusoglu eine Landeerlaubnis verweigert und damit einen geplanten Auftritt des Politikers in Rotterdam verhindert. Der türkische Staatschef Erdogan beschimpfte die Mitglieder der Regierung in Den Haag daraufhin als "Nazi-Nachfahren" und Faschisten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte wies die Vorwürfe als "verrückt" zurück.



Cavusoglu reiste unterdessen nach Metz in Frankreich, wo er heute auf einer Veranstaltung auftritt.