Die niederländische Regierung hat die verweigerte Landeerlaubnis für den türkischen Außenminister Cavusoglu auch mit Drohungen Ankaras begründet.

Demnach hatte Ankara bereits in Gesprächen über den geplanten Auftritt Cavotoglus in Rotterdam mit Sanktionen im Fall einer Ablehnung gedroht. Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte im Hörfunk, man könne unter Drohungen und Erpressungen keine Gespräche führen. Cavusoglu war die Landeerlaubnis am Vormittag zunächst mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken entzogen worden. Er wollte in Rotterdam für die geplante Verfassungsreform in seinem Land werben.



Bei der türkischen Regierung stieß die Maßnahme auf scharfe Kritik. Präsident Erdogan nannte die Mitglieder der Regierung in Den Haag "Nazi-Nachfahren" und Faschisten. Er kündigte an, im Gegenzug auch keine niederländischen Politiker und Diplomaten mehr ins Land zu lassen.



Unterdessen wurde bekannt, dass die türkische Familienministerin Sayan Kaya am nächsten Freitag in den Niederlanden eine Rede halten will. Cavusoglu will bereits morgen im französischen Metz auftreten.