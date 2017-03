Mit den jüngsten Ereignissen eskaliert der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei weiter.

Die türkischen Behörden hatten gestern Abend die Botschaft der Niederlande in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgesperrt. Zur Begründung wurden Sicherheitsbedenken angeführt. Dem außer Landes weilenden niederländischen Botschafter wurde eine Rückkehr in die Türkei bis auf weiteres untersagt.



Der türkische Außenminister Cavusoglu ist heute nach Frankreich gereist, um in Metz an einer Wahlkampfveranstaltung teilzunehmen. Derweil wurde in Schweden ein Termin mit einem AKP-Politiker vom Veranstalter abgesagt. Ein weiterer Auftritt in Stockholm fand allerdings statt. Zuvor hatten auch in Deutschland einige Kommunen Veranstaltungen mit türkischen Politikern unter Verweis auf Sicherheitsbedenken untersagt.