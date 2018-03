Der frühere Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Dündar, soll auch wegen Spionagevorwürfen angeklagt werden.

Der Oberste Gerichtshof in Ankara habe ein Urteil gegen Dündar wegen Geheimnisverrats aufgehoben, meldet die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Gericht. Der Journalist war 2016 wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Grund war ein Artikel über verdeckte Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien. Sollte Dündar wegen Spionage für schuldig befunden werden, drohen ihm 15 bis 20 Jahre Gefängnis. Er lebt derzeit in Deutschland.



Unterdessen hat ein türkisches Gericht die Freilassung des angeklagten "Cumhuriyet"-Chefredakteurs Sabuncu und eines weiteren Journalisten der Zeitung bis zur Fortsetzung des Prozesses Mitte des Monats angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.