Der Grünen-Politiker Özdemir hat vor einer diplomatischen Annäherung an die Türkei gewarnt.

In der Türkei habe sich trotz der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel nichts zum Guten gewendet, vielmehr werde die Situation schlimmer, sagte der frühere Parteichef der Zeitung "Die Welt". Die Türkei sei ein Willkürstaat, ein Unrechtsregime. Jeder, der nicht ins Fanlager von Präsident Erdogan gehöre, müsse jederzeit damit rechnen, seinen Job los zu werden oder ins Gefängnis zu kommen.



Özdemir verglich Erdogan mit dem AfD-Politiker Poggenburg. Poggenburg könne bei der AKP reden und würden genauso viel Applaus bekommen wie bei seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch vor Parteianhängern in Pirna. Umgekehrt könne Erdogan bei der AfD reden und würde ebenso beklatscht werden. Wörtlich fügte Özdemir hinzu: "Irrsinn kennt keine Grenzen. Er ist international." - Poggenburg wurde von der eigenen Partei abgemahnt, weil er in Pirna türkenfeindliche Beleidungen geäußert hatte.

