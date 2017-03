Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei soll es offenbar keine weiteren Veranstaltungen mit Regierungsmitgliedern in Deutschland geben.

Man werde keine Wahlkampfauftritte von Regierungsvertretern mehr abhalten, bestätigte eine Sprecherin der Union Europäisch-Türkischer Demokraten in Köln. Alle geplanten Veranstaltungen seien abgesagt. Die Entscheidung sei in Ankara getroffen worden. Die UETD gilt als Plattform der türkischen Regierungspartei AKP in Europa. Die Türken stimmen am 16. April über die Verfassungsreform ab, die weitreichende Befugnisse für den Staatspräsidenten vorsieht. Präsident Erdogan sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ankara, ein Ja bei der Abstimmung sei das beste Mittel gegen ein - Zitat - "rassistisches, faschistisches und grausames" Europa. Die Bundesregierung hatte wegen der wiederholten Nazi-Vorwürfe mit einem Auftrittsverbot gedroht. Man habe die Türkei auf die deutsche Rechtsordnung hingewiesen, die eine Verächtlichmachung der Bundesrepublik verbiete, sagte Außenminister Gabriel.