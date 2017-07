Die türkische Opposition wirft der Regierung vor, eine gründliche Aufarbeitung des Putschversuchs durch einen Teil des Militärs vor einem Jahr zu blockieren.

Ein Sprecher der CHP erklärte, Ermittlungen würden behindert, um die Regierung zu schützen. Mithilfe des Notstands würden die wahren Hintergründe verschleiert. Inzwischen wurden in der Türkei mehr als 50.000 Menschen festgenommen und 110.000 Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung entlassen. Ihnen werden Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, den die Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich macht. Gestern war in der Türkei mit zahlreichen Veranstaltungen an die Geschehnisse erinnert worden.