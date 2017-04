Die größte türkische Oppositionspartei CHP will weiter versuchen, die Annullierung des Ergebnisses des Verfassungsreferendums zu erreichen.

Der CHP-Vizevorsitzende Tezcan kündigte an, vor den Staatsrat in Ankara zu ziehen. Er will nach eigenen Angaben vor dem höchsten türkischen Verwaltungsgericht beantragen, einen Beschluss der Wahlkommission für nichtig zu erklären. Die Behörde hatte entschieden, dass auch nicht von ihr gestempelte Stimmzettel und Umschläge gültig sind. Regierungschef Yildirim sagte, es stehe jedem frei, Gerichte anzurufen. Kein Gericht könne jedoch Beschlüsse der Wahlkommission kippen.



Am vergangenen Sonntag hatte bei einem Referendum in der Türkei eine knappe Mehrheit der Teilnehmer für die Einführung eines Präsidialsystems votiert.