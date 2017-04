Die türkische Oppositionspartei CHP hat beantragt, die Volksabstimmung über das Präsidialsystem zu annullieren.

Der Vorsitzende Kilicdaroglu sagte, die Wahlkommission habe gegen das Gesetz verstoßen. Die Opposition hatte bereits am Tag der Abstimmung den Vorwurf der Manipulation erhoben. OSZE-Beobachter sprechen ebenfalls von Unregelmäßigkeiten. Einer der Kritikpunkte ist die Entscheidung der Wahlkommission, ungestempelte Stimmzettel zu akzeptieren. Die EU-Kommission forderte eine transparente Untersuchung der Vorwürfe. Das türkische Parlament stimmte zu, den Ausnahmezustand erneut um drei Monate zu verlängern, so wie es vorher die Regierung beschlossen hatte.



Für den Abend riefen Gegner von Präsident Erdogan wieder zu Protesten auf. Bereits gestern Abend hatten in Istanbul und anderen Städten mehrere tausend Menschen demonstriert.