Türkei Parlament berät über Präsidialsystem

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (dpa/picture alliance/RIA Novosti)

In Ankara beginnt das Parlament heute mit den Beratungen über eine neue türkische Verfassung und die Schaffung einer Präsidialrepublik.

Staatschef Erdogan will so seine Machtfülle weiter ausbauen. Einen Ministerpräsidenten gäbe es nicht mehr. Erdogans Partei AKP erreicht nicht ganz die erforderliche Drei-Fünftel-Mehrheit und ist daher auf Stimmen der rechtsgerichteten Partei MHP angewiesen. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu sollen die parlamentarischen Beratungen etwa zwei Wochen dauern. Präsident Erdogan hatte am Wochenende per Dekret erneut die Befugnisse der Polizei erweitert. Außerdem wurden rund 8.400 weitere Staatsangestellte entlassen, darunter Justizbeamte, Polizisten und Universitätsprofessoren.