Türkei Parlament billigt Ausnahmezustand bis 19. April

Der Ausnahmezustand in der Türkei gilt seit dem Putschversuch im vergangenen Juli. (dpa / picture alliance / Tolga Bozoglu)

In der Türkei ist der Ausnahmezustand um weitere drei Monate verlängert worden.

Das Parlament in Ankara stimmte dem Antrag der Regierung am Abend zu. Damit gelten die Maßnahmen bis zum 19. April. Der stellvertretende Ministerpräsident Kurtulmus hatte den Antrag unter anderem mit terroristischen Angriffen auf die Türkei begründet. Die Mitte-Links-Partei CHP sowie die pro-kurdische HDP hatten gegen den Antrag gestimmt.



Der Ausnahmezustand in der Türkei gilt seit dem Putschversuch im Juli. Er ermöglicht Präsident Erdogan, weitgehend per Dekret regieren.