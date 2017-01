Türkei Parlament billigt Beratungen über Präsidialsystem

Das türkische Parlament in Ankara (pa/dpa/EPA)

Das türkische Parlament hat offiziell beschlossen, über eine Verfassungsänderung zur Einführung des Präsidialsystems zu beraten.

In der Nacht sprachen sich 338 der 480 anwesenden Parlamentarier in Ankara für die Debatte aus. Mindestens 330 Ja-Stimmen waren notwendig. Damit wird über jeden der 18 Artikel, die geändert werden sollen, einzeln diskutiert und abgestimmt. In etwa zwei Wochen könnte dann abschließend das Paket verabschiedet werden. - Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP benötigt für das Vorhaben die Unterstützung von Teilen der Opposition. Die nationalistische MHP wird die Reform vermutlich mittragen; es gibt aber auch Kritiker innerhalb der Partei. Die beiden anderen Oppositionsfraktionen, die sozialdemokratische CHP und die linke HDP, lehnen ein Präsidialsystem ab, weil es Präsident Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde.