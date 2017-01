Türkei Parlament billigt in erster Lesung Verfassungsreform

Das Parlament in Ankara, die Große Nationalversammlung der Türkei. (picture alliance / dpa / EPA FILE)

Das türkische Parlament hat in erster Lesung die geplante Verfassungsreform zur Einführung des Präsidialsystems verabschiedet.

Die Abgeordneten in Ankara billigten am Abend die letzten beiden von insgesamt 18 Artikeln. Die zweite Lesung soll am Mittwoch beginnen. Erneut soll einzeln über die Artikel beraten werden. - Die Reform, die von Präsident Erdogan vorangetrieben wird, ist umstritten. Der besonders kritisierte Artikel 8 legt fest, dass alle Befugnisse, die bisher beim Ministerpräsidenten lagen, auf den Präsidenten übergehen.