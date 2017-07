In Istanbul haben sich am Abend mehrere zehntausend Menschen versammelt, um an den gescheiterten Putschversuch mit 250 Toten vor einem Jahr zu erinnern.

Mit türkischen Fahnen zogen die Menschen zu einer der Brücken über den Bosporus, wo am Abend ein Denkmal enthüllt wird. In einer Sondersitzung des Parlaments in Ankara warf die Opposition der Regierung schwere Versäumnisse vor. So kritisierte der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei, Kilicdaroglu, die Geschehnisse seien nicht vollständig untersucht worden. Außerdem habe die türkische Regierung den ausgerufenen Notstand dauerhaft verlängert. Ministerpräsident Yildirim dankte den Anhängern der Regierung, dass sie am Abend des 15.Juli 2016 dem Aufruf von Präsident Erdogan gefolgt und auf die Straßen gegangen seien.



Vor einem Jahr hatten Teile des Militärs versucht, die Macht an sich zu reißen. Dabei wurden Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Die Putschisten griffen unter anderem das Parlament an.



Die Regierung von Präsident Erdogan macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich.