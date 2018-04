Das türkische Parlament hat den Termin für vorgezogene Neuwahlen am 24. Juni gebilligt.

Die Abgeordneten in Ankara unterstützten mehrheitlich einen Vorschlag von Präsident Erdogan, die Parlaments- und die Präsidentschaftswahl auf diesen Termin zu verlegen. Eine mögliche Stichwahl wurde auf den 8. Juli terminiert. Eigentlich sollten die Abstimmungen erst im November 2019 erfolgen. Mit der Wahl wird das vor einem Jahr in einem Referendum beschlossene, umstrittene Präsidialsystem in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.