Der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner kommt nach mehr als drei Monaten in türkischer Untersuchungshaft wieder frei.

Wie ein Gericht in Istanbul am späten Abend entschied, werden auch sieben Mitangeklagte aus der Haft entlassen. Der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic, muss dagegen im Gefängnis bleiben.



Die Staatsanwaltschaft hatte die Aufhebung der U-Haft beantragt. Steudtners Anwalt sagte, sein Mandant dürfe die Türkei verlassen. Der Prozess geht allerdings weiter. Nächster Verhandlungtermin ist der 22. November.



Steudtner war im Juli während eines Seminars in der Türkei festgenommen worden. Die Anklage warf ihm die Unterstützung einer Terrororganisation vor. Steudtner streitet dies ab.



Die Bundesregierung reagierte per Twitter erfreut auf die angekündigte Freilassung. Außenminister Gabriel schrieb, dies sei ein ermutigendes Signal. Von Regierungssprecher Seibert hieß es, man denke nun an jene, die immer noch in Haft seien.



Derzeit läuft gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu ein Prozess wegen angeblicher Terror-Propaganda. Der Mitarbeiter der Zeitung 'Die Welt', Deniz Yücel, sitzt wegen ähnlicher Vorwürfe in U-Haft.



Die türkischen Behörden gehen seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 gegen angebliche Unterstützer des in den USA lebenden Predigers Gülen vor, der für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht wird. Seitdem kamen mehr als 50.000 Menschen in Untersuchungshaft; regierungskritische Medien wurden geschlossen.