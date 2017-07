Angesichts der zahlreichen Konflikte mit der Türkei hat die Bundesregierung eine Neuausrichtung ihrer Politik gegenüber Ankara angekündigt.

Bundesaußenminister Gabriel sagte in Berlin, wegen der Inhaftierung deutscher Staatsbürger könne man gar nicht anders, als die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei anzupassen. Sie seien jetzt auf alle Deutschen ausgeweitet worden. Zudem werde Türkeireisenden empfohlen, sich bei der Botschaft oder einem Konsulat registrieren zu lassen. Gabriel betonte, jedermann könne unter den Verdacht der Unterstützung von Terrororganisationen geraten.



Zugleich kündigte Gabriel an, die Bundesregierung werde den Rahmen für die Hermes-Bürgschaften überdenken. Man könne niemandem zu Investitionen in dem Land raten, weil es dort keine Rechtssicherheit gebe. Der Außenminister betonte, sein Vorgehen sei mit Bundeskanzlerin Merkel abgestimmt.



Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung hätte viel früher solche Maßnahmen ergreifen müssen. Er kritisierte, dass Kanzlerin Merkel bei ihren Türkeireisen die Menschenrechtsfrage nicht angesprochen habe. Er hoffe, dass auf der Grundlage der nun angekündigten Maßnahmen wieder sachliche Gespräche geführt werden können.