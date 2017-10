Die türkische Polizei hat 110 Mitarbeiter eines Verlags festgenommen.

Laut Medienberichten wird ihnen vorgeworfen, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben. Festnahmen habe es in Istanbul und in mehreren Provinzen gegeben. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Seitdem wurden mehr als 50.000 Personen festgenommen. 150.000 Mitarbeiter im Militär sowie im öffentlichen und privaten Sektor wurden entlassen.