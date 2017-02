Türkei Polizei nimmt 35 Terrorverdächtige fest

In der türkischen Metropole Istanbul hat die Polizei 35 Terrorverdächtige festgenommen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, stehen sie im Verdacht, Verbindungen zur Terrormiliz IS zu haben. Bei Razzien wurden mehr als 40 Häuser in zwei Stadtvierteln von Istanbul durchsucht. - Der IS hat sich zu mehreren Anschlägen in der Türkei bekannt. Die Polizei nahm in den vergangenen Wochen mehr als 750 mutmaßliche IS-Anhänger fest.