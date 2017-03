Der türkische Präsident Erdogan hat die EU vor einer weiteren Eskalation des Streits mit seinem Land gewarnt.

In einer Rede vor Verlegern in Ankara sagte er, wenn die Europäer sich weiterhin so verhielten, könnten sie künftig nirgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen.



Erdogan ließ offen, wie seine Warnung zu verstehen ist. Einen erneuten Nazi-Vergleich unterließ er. Zugleich rief Erdogan die europäischen Staaten auf, Demokratie und Menschenrechte zu respektieren. Kritik am Umgang mit der Pressefreiheit in seinem Land wies der türkische Präsident zurück.



Seit dem Putschversuch vom Sommer vergangenen Jahres geht die Regierung in Ankara verschärft gegen oppositionelle Kräfte vor. Knapp 150 Journalisten sitzen in Haft. Im dem Land gilt der Ausnahmezustand. Tausende Menschen wurden festgenommen, es gab Massenentlassungen von Beamten, Soldaten und Polizisten. Hilfsorganisationen beklagen Verstöße gegen die Menschenrechte.