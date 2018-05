Die türkische Regierung hat den aufgeflammten Widerstand gegen Präsident Erdogan auf Twitter als zwecklos bezeichnet.

Derartige Manipulationen in den Sozialen Medien führten zu nichts, sagte Präsidentensprecher Kalin in Ankara. Gestern hatte Erdogan bei einer Fraktionssitzung seiner AKP gesagt, sollte das Volk eines Tages "genug" sagen, werde man zur Seite treten. Darauf hin wurden bei Twitter mehr als eineinhalb Millionen Kommentare unter dem Hashtag #Tamam gepostet. Tamam heißt auf Deutsch "Genug!" beziehungweise "Es reicht!". Der Hashtag war zwischenzeitlich weltweit auf den Spitzenplatz vorgerückt. Erdogan-Anhänger reagierten mit einer Gegenkampagne unter dem Hashtag "Devam", was so viel heißt wie: "Weitermachen!"

