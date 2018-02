In der Türkei geht die prokurdische Partei HDP mit einer neuen Führungsspitze in die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr.

Auf ihrem Kongress in Ankara wählte die HDP die Abgeordnete Buldan und den Ökonomen Temelli zu ihren neuen Parteichefs. Sie lösen die bisherige Ko-Vorsitzende Kemalbay und ihren inhaftierten Kollegen Demirtas ab. Beiden traten nicht mehr an. Demirtas war mit weiteren HDP-Politikern nach dem Putschversuch gegen Präsident Erdogan 2016 verhaftet worden.



Die neue HDP-Chefin Buldan sagte in Ankara, die islamisch-konservative Regierung fürchte sich vor ihrer Partei, weil diese sich für Pluralismus und Demokratie einsetze. Seit Beginn der türkischen Militäroffensive in Syrien wurden laut HDP mehr als 350 Mitglieder wegen Kritik an dem Einsatz festgenommen.



Unter Parteichef Demirtas war die HDP im Jahr 2015 zum ersten Mal ins türkische Parlament eingezogen. Die regierende AKP von Präsident Erdogan verlor ihre absolute Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.