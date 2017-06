Der vor knapp zwei Wochen von der türkischen Oppositionspartei CHP initiierte Protestmarsch von Ankara nach Istanbul gewinnt immer mehr an Zulauf.

Täglich nähmen Tausende an der Aktion teil, erklärte ein Sprecher von Oppositionsführer Kilicdaroglu. Er führt den sogenannten "Gerechtigkeitsmarsch" von der Hauptstadt in die mehr als 400 Kilometer entfernte Metropole Istanbul an. Zur Zeit befinden sich die Demonstranten in Düzce im Nordwesten des Landes. Auslöser für die Aktion war die Verurteilung des CHP-Oppositionellen Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimdienstverrats.