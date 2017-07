Die Bundesregierung hat in der Türkei offiziell gegen die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner protestiert.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte in Berlin, es sei unerträglich, dass dieser unschuldig in Haft sitze. Steudtner sei zudem vom türkischen Präsidenten Erdogan als Spion vorverurteilt worden. Das sei so unsinnig wie widersprüchlich, meinte der Sprecher. Er fügte hinzu, dass sich die Bundesregierung dafür einsetze, dass die insgesamt neun inhaftierten Deutschen nicht zu Geiseln der türkischen Regierung würden. Sie müssten auf freien Fuß gesetzt werden.



Steudtner sowie weitere Menschenrechtler aus Schweden und der Türkei waren Anfang Juli bei einem Seminar von Amnesty International festgenommen worden. Später wurde Untersuchungshaft angeordnet. Ihnen wird Unterstützung des Terrorismus vorgeworfen.