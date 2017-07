Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet".

Nach Angaben ihrer Anwälte wird ihnen vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen, darunter die verbotene kurdische PKK, die linksextreme DHKP-C sowie die Bewegung des Predigers Gülen, die von der Regierung für den gescheiterten Putsch vor einem Jahr verantwortlich gemacht wird. Laut der Organisation "Reporter ohne Grenzen" - die den Prozess als politisch motiviert einstuft - drohen den Angeklagten bis zu 43 Jahre Haft. Zu den Beschuldigten zählt auch der frühere Chefredakteur von "Cumhuriyet", Can Dündar. Er lebt inzwischen in Deutschland im Exil und hat ein zweisprachiges Online-Magazin mit dem Namen "Özgürüz" ins Leben gerufen. In der Türkei ist auch diese Seite gesperrt.