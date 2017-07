Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat den heute beginnenden Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" als hanebüchen bezeichnet. Das Verfahren gegen die 17 Journalisten sei an Absurdität nicht zu überbieten, sagte Geschäftsführer Mihr dem Bayerischen Rundfunk.

Aus Sicht von "Reporter ohne Grenzen" handele es sich um einen symbolischen Prozess. Mihr will als Beobachter an dem Prozess in Istanbul teilnehmen.



Nach Angaben ihrer Anwälte wird den Journalisten vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen. Darunter zählen die verbotene kurdische PKK, die linksextreme DHKP-C sowie die Bewegung des Predigers Gülen, die von der Regierung für den gescheiterten Putsch vor einem Jahr verantwortlich gemacht wird. Zu den Beschuldigten zählt auch der frühere Chefredakteur von "Cumhuriyet", Dündar. Er lebt in Deutschland im Exil.