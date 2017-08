Im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres hat in der Türkei ein Prozess gegen fast 500 Beschuldigte begonnen.

Sie werden verdächtigt, den gescheiterten Staatsstreich angeführt und Angriffe auf Regierungsgebäude in Ankara verübt zu haben. Hauptangeklagter ist der in den USA lebende Geistliche Gülen, gegen den in Abwesenheit verhandelt wird.



Die türkische Regierung hatte nach dem Putschversuch den Ausnahmezustand verhängt. Mehr als 50.000 Menschen wurden verhaftet und mehr als 110.000 Staatsbedienstete entlassen.