Am Mittwoch kommender Woche beginnt der Prozess gegen den in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, nahm das Gericht in Istanbul die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft an und legte als ersten Prozesstag den 25. Oktober fest. Zusammen mit Steudtner stehen zehn weitere Menschenrechtler vor Gericht. Allen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Steudtner war Anfang Juli in der Nähe von Istanbul festgenommen worden, als er an einem Seminar teilnahm. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn bis zu 15 Jahre Haft. Die Bundesregierung wirft der Türkei vor, Steudtner und weitere Deutsche wie die Journalisten Yücel und Tolu aus politischen Gründen eingesperrt zu haben.