Bundestagsvizepräsidentin Roth hat Zweifel an einem fairen Prozess für den in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtsaktivisten Steudtner geäußert.

Es sei ein Skandal, dass das Gericht die Anklage mit völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfen überhaupt zugelassen habe, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Der CDU-Außenpolitiker Hardt appellierte in der "Heilbronner Stimme" an die Türkei, jetzt die Chance zu nutzen und durch einen fairen Prozess zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren.



Das Verfahren gegen Steudtner und zehn weitere Beschuldigte beginnt heute in Istanbul. Unter ihnen befinden sich der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic, und Amnesty-Landesdirektorin Eser. Die Staatsanwaltschaft wirft den elf Angeklagten Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vor. Steudtner war zusammen mit anderen Aktivisten Anfang Juli in der Nähe von Istanbul festgenommen worden, als er an einem Seminar teilnahm. Die Bundesregierung hat mehrfach die Freilassung Steudtners gefordert.