Im türkischen Istanbul hat der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und zehn weiteren Beschuldigten Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation beziehungsweise Unterstützung solcher Organisationen vor. Unter den Angeklagten befindet sich auch der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic.



Der Grünenpolitiker Mutlu, der den Prozess in Istanbul beobachtet, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Verfahren gegen Steudtner könnte ein Wendepunkt im Verhältnis zur Türkei werden. Er hoffe auf ein faires Verfahren, die Anklageschrift sei aber eine Ansammlung von Verschwörungstheorien. Wenn die Angeklagten nicht freigesprochen würden, wäre dies eine neue Eskalationsstufe in den deutsch-türkischen Beziehungen. Dann werde Berlin Tacheles reden, so Mutlu.