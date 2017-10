Im türkischen Istanbul soll in diesen Minuten der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner beginnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und zehn weiteren Beschuldigten Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation beziehungsweise Unterstützung solcher Organisationen vor. Unter den Angeklagten befindet sich auch der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic. Steudtner war Anfang Juli in der Nähe von Istanbul während eines Seminars festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung hat wiederholt seine Freilassung gefordert.