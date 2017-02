Türkei Razzien gegen mutmaßliche IS-Mitglieder

In der türkischen Hauptstadt Ankara ist die Polizei gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS vorgegangen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, fanden in mehreren Bezirken Razzien statt. Dabei wurden 60 Personen festgenommen. Bei den meisten von ihnen soll es sich um Ausländer handeln. - Vor gut einem Monat war ein Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul verübt worden. 39 Menschen wurden getötet. Zu der Tat bekannte sich der IS.