Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zum Ausgang des Verfassungsreferendums in der Türkei geäußert.

Kanzleramtsminister Altmaier sagte im ARD-Fernsehen, bis zur Vorlage eines amtlichen Endergebnisses müsse man mit Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Ob die Wahl fair verlaufen sei, würden Berichte der OSZE-Beobachter zeigen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner und ihr CSU-Kollege Weber forderten den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. In diesem Sinne äußerte sich auch die Linken-Fraktionschefin Wagenknecht. Sie verlangte zugleich den Abzug der in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten und den Stopp aller Waffenlieferungen an das Land. Der Europarat appellierte an die türkische Staatsführung, ihre nächsten Schritte sorgfältig abzuwägen und die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren.