Die Bundesregierung hat die türkische Staatsführung nach dem Verfassungsreferendum zum Dialog aufgefordert.

Der knappe Ausgang der Abstimmung zeige, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten sei, heißt es in einer Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel. Das bedeute eine große Verantwortung für die türkische Staatsführung und für Präsident Erdogan persönlich. Die Bundesregierung erwarte, dass Ankara einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften suche. Zu den EU-Beitrittsverhandlungen äußerte

sich Merkel nicht. Gabriel plädierte in der 'Bild'-Zeitung dafür, die Gespräche mit Ankara nicht abzubrechen. Die konkrete Entscheidung über eine EU-Mitgliedschaft der Türkei stehe ohnehin für längere Zeit noch gar nicht an, erklärte der SPD-Politiker. Zuvor hatten Spitzenpolitiker von Union, FDP und Linke ein sofortiges Ende der Beitrittsverhandlungen verlangt.