Die Bundesregierung hat den türkischen Präsidenten Erdogan nach dem Referendum zu einem Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes aufgerufen.

Der knappe Ausgang der Abstimmung zeige, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten sei, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel. Das bedeute eine große Verantwortung für die türkische Staatsführung und für Präsident Erdogan persönlich. Merkel und Gabriel betonten, die Bundesregierung nehme das Ergebnis des Referendums zur Kenntnis. In einer Mitteilung von EU-Kommissionspräsident Juncker, der Außenbeauftragten Mogherini und Erweiterungskommissar Hahn heißt es, man warte auf die Bewertung der internationalen Wahlbeobachter. Dabei werde man einen besonderen Blick auf angebliche Unregelmäßigkeiten haben.



Nach Angaben der türkischen Wahlkommission hat Staatspräsident Erdogan das Verfassungsreferendum mit 51,4 Prozent gewonnen. Die Oppositionspartei CHP kündigte an, die Abstimmung anzufechten. Der Abgeordnete Cakirözer sagte der Nachrichtenagentur AP, das Ergebnis sei fragwürdig. Auch die pro-kurdische HDP will das Resultat nicht anerkennen. Die Wahlbehörde wies die Einwände zurück.