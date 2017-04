In der Türkei ist der Weg zu einer Machtausweitung für Staatschef Erdogan offenbar frei. Wie die Wahlkommission am Abend in Ankara bekanntgab, hat sich beim Referendum über eine Verfassungreform das Ja-Lager mit einem Vorsprung von gut 1,25 Millionen Stimmen durchgesetzt.

Rund 600.000 Wahlzettel müssen den Angaben zufolge noch ausgezählt werden. Das offizielle Endergebnis soll spätestens in zwölf Tagen vorliegen. Die Beteiligung an der Abstimmung wurde mit gut 86 Prozent angegeben. Präsident Erdogan und Regierungschef Yildirim sprachen von einer historischen Entscheidung der türkischen Nation, die auch vom Ausland akzeptiert werden müsse. Als nächstes will Erdogan nach eigenen Worten über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen. Die pro-kurdische HDP und die größte Oppositionspartei CHP wollen das Ergebnis des Referendums anfechten. In Istanbul gab es erste Proteste gegen den Wahl-Ausgang.



Über die Entwicklungen bis 23 Uhr haben wir in einem Liveticker für Sie berichtet.