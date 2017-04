Der türkische Staatschef Erdogan hat nach Angaben der Wahlkommission das umstrittene Verfassungsreferendum gewonnen. Die Opposition kündigte an, das Ergebnis anzufechten. In Deutschland wurden Forderungen laut, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen.

Wie die Kommission in Ankara bekanntgab, setzte sich bei der Volksbefragung über das Präsidialsystem das Ja-Lager mit einem Vorsprung von gut 1,25 Millionen Stimmen durch. Das sind rund 51,4 Prozent gegen 48,6 Prozent. Die regierende AKP hatte mit einem deutlicheren Sieg gerechnet. In den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir hatte das "Nein" eine Mehrheit. Das offizielle Endergebnis soll den Angaben zufolge spätestens in zwölf Tagen vorliegen. Die Beteiligung an der Abstimmung wurde mit gut 86 Prozent angegeben.



Erdogan sagte vor jubelnden Anhängern in Istanbul, die Abstimmung sei eine historische Entscheidung der türkischen Nation, die auch vom Ausland akzeptiert werden müsse. Als nächstes will Erdogan nach eigenen Worten über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen. Wenn es im Parlament keine Einigung gebe, werde es ein weiteres Referendum geben.

Das Ergebnis des Referendums in der Türkei. (picture-alliance/ dpa-infografik)

Proteste gegen Ausgang des Referendums

Die pro-kurdische HDP und die größte Oppositionspartei CHP wollen das Ergebnis des Referendums wegen Unregelmäßigkeiten anfechten. Laut CHP sollten etwa zwei Drittel der Stimmen neu ausgezählt werden. Umstritten ist unter anderem die Entscheidung der Wahlkommission, nicht offiziell zugelassene Stimmzettel als gültig zu akzeptieren.



In Istanbul und Ankara gab es erste Proteste gegen den Wahl-Ausgang. In Ankara versammelten sich Anhänger der sozialdemokratischen CHP vor der Parteizentrale. Sie forderten Parteichef Kilicdaroglu auf, wegen der vermuteten Manipulationen die Opposition zu Demonstrationen aufzurufen.

Forderungen nach Ende der EU-Beitrittsverhandlungen

Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei haben deutsche Politiker ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen gefordert. Der CSU-Europapolitiker Weber sagte im ZDF, die Vollmitgliedschaft könne kein Ziel mehr sein. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner.

#Referendum Es wird Auswirkungen auf unser Verhältnis zur Türkei haben — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 16. April 2017

Auch der Vize-Präsident des Europaparlaments, Lambsdorff, bezeichnete die Beitrittsverhandlungen als gescheitert. Die Beziehungen müssten endlich auf eine ehrliche Grundlage gestellt werden, sagte der FDP-Politiker. Der CDU-Europaabgeordnete Brok plädierte in der Zeitung "Die Welt" dagegen dafür, die Gespräche nur bei einer Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei abzubrechen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Müntefering erklärte, Europa müsse eine klare Linie im Umgang mit der Türkei finden. Die Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Wagenknecht, verlangte den Abzug der in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten und den Stopp aller Waffenlieferungen an das Land. Das forderte auch der Grünen-Chef Özdemir.

