Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben das Verfassungsreferendum in der Türkei kritisiert.

Vertreter der OSZE stellten in Ankara mit Abgesandten des Europarates ihren gemeinsamen Bericht vor. Darin halten sie unter anderem der türkischen Wahlkommission einen Gesetzesverstoß vor. Es sei nicht zulässig gewesen, während der Abstimmung Wahlunterlagen ohne amtliche Stempel zuzulassen. Die Kommission hatte zuvor ihre Entscheidung als korrekt verteidigt und alle Stimmzettel als echt bezeichnet. Die Wahlbeobachter stellten außerdem fest, dass viele Bürger nicht ausreichend oder unvoreingenommen informiert worden seien - sowohl in den Kampagnen als auch in den türkischen Medien. Es habe ein Ungleichgewicht zugunsten der Regierungspartei AKP und Präsident Erdogan gegeben.



In einer ersten Reaktion teilte das türkische Außenministerium mit, die Wahlbeobachter seien nicht objektiv gewesen und hätten einen inakzeptablen Bericht vorgelegt.



Die beiden großen Oppositionsparteien CHP und HDP kündigten an, das Ergebnis der Abstimmung anzufechten. Mehrere Gruppierungen riefen zu Protesten gegen den Ausgang des Referendums auf.



Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis erreichte Erdogan eine Zustimmung von 51,4 Prozent für die geplanten Verfassungsänderungen. Unter seinem Vorsitz beraten am Abend zunächst der türkische Sicherheitsrat und anschließend das Kabinett. Medienberichten zufolge steht eine erneute Verlängerung des Ausnahmezustands in der Türkei bevor, die morgen vom Parlament bestätigt werden soll.