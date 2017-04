Der türkische Ministerpräsident Yildirim hat die Opposition aufgerufen, das Ergebnis des Verfassungsreferendums zu akzeptieren.

Die Menschen hätten für einen Wechsel von einem parlamentarischen zu einem Präsidialsystem gestimmt, sagte Yildirim in Ankara. Die Opposition solle nicht sprechen, nachdem das Volk gesprochen habe. Die türkische Oppositionspartei CHP will das Ergebnis der Abstimmung noch im Laufe des Tages anfechten. Man werde die Beschwerde bei der Wahlkommission einreichen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CHP, Tezcan. Die türkische Anwaltskammer sprach von gravierenden Gesetzesverstößen. Die österreichische Grünenpolitikerin Korun sagte im ORF, es bestehe der Verdacht, dass bis zu 2,5 Millionen Stimmen manipuliert worden seien. Korun war für den Europarat als Wahlbeobachterin eingesetzt. Die Beschwerden hätten ein Ausmaß, das das Wahlergebnis drehen würde. Auch Kuverts ohne offiziellen Stempel seien zugelassen worden. Dies war bereits gestern vom Vertreter des Europarats, Preda, in einer offiziellen Stellungnahme der Beobachter moniert worden. - Nach dem vorläufigen Endergebnis stimmten am Sonntag 51,4 Prozent der Teilnehmer für die Verfassungsreform.



US-Präsident Trump gratulierte seinem türkischen Kollegen Erdogan zu seinem Sieg. Andere Länder hatten mit Zurückhaltung oder Bedauern reagiert.