Wegen möglicher Manipulationen bei der Volksabstimmung in der Türkei hat die größte Oppositionspartei CHP die Annullierung des Referendums beantragt.

Der stellvertretende CHP-Vorsitzende Tezcan sagte in Ankara, das Ergebnis sei rechtswidrig. Seine Partei werde alle juristischen Wege nutzen, um dagegen vorzugehen. - Beobachter gehen allerdings nicht davon aus, dass der Antrag der Opposition Erfolg hat. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisierte zwar den Ablauf des Wahlkampfs und der Abstimmung. Die Betrugsvorwürfe der Opposition wollte sie aber nicht bestätigen. Die EU-Kommission forderte die Behörden in Ankara zu einer transparenten Untersuchung der mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten auf, die von den internationalen Beobachtern festgestellt wurden.