Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat seine Landsleute aufgefordert, die Demokratie auch hierzulande gegen Präsident Erdogan zu verteidigen.

Bisher hätten viele ihre Stimme nicht erhoben, sagte Sofuoglu im DLF. Das habe das Gefühl erzeugt, in Deutschland würden nur Erdogan-Anhänger leben. Er selbst habe in den letzten Tagen aber beobachtet, dass viele, die nicht zu den Befürworten des türkischen Präsidenten gehörten, sich jetzt offener positionierten – und sich etwa gegen die Nazi-Vergleiche aus Ankara wehrten.



Sofuoglu kritisierte auch die neue Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft, die durch die Spannungen mit Ankara erneut aufgeflammt ist. Sofuoglu forderte einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik. Natürlich müsse den hier lebenden Türken die deutsche Staatsbügerschaft erleichtert werden, sie bräuchten aber auch das Gefühl, auch hierherzugehören und nicht aufgrund ihres Namens oder ihrer Herkunft diskriminiert zu werden. Die jetzt geführte Diskussion um den Doppelpass sei deplatziert und führe nur dazu, dass sich die Menschen weiter von der Gesellschaft abwendeten.