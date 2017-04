In der Türkei öffnen heute früh die Stimmlokale für das Referendum über eine Staatsreform.

Rund 55 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die von Präsident Erdogan angestrebten Reformen abzustimmen. Der Vorschlag sieht vor, nach der nächsten Präsidentenwahl in zwei Jahren die Macht des Staatsoberhaupts deutlich auszuweiten.



Befürworter und Gegner warben gestern ein letztes Mal um Stimmen. Erdogan bezeichnete die Volksabstimmung in einer Rede in Istanbul als eine "Lektion" für Deutschland und andere europäische Länder. Der Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, forderte die Wähler auf, mit Nein zu stimmen, um eine Ein-Mann-Herrschaft zu verhindern.



Die Wahllokale sind bis 16 Uhr unserer Zeit geöffnet, Ergebnisse werden noch am Abend erwartet.